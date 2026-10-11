Приложения «Яндекса» работают со сбоями из-за атак на дата-центры

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 52 0

От неполадок страдают сервисы такси, доставки еды, музыкальная платформа, онлайн-кинотеатр и другие.

Почему не работают приложения Яндекс

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Приложения «Яндекса» столкнулись с техническими проблемами. Об этом сообщили на официальных каналах сервисов компании. О неполадках также сообщают уведомления в самих приложениях.

Так, «Яндекс Маркет» подтвердил связь сбоев с атаками беспилотных летательных аппаратов на дата-центры компании ранее 9 октября.

«Сейчас Яндекс Маркет может работать с перебоями… За работой Маркета стоит большая инфраструктура. Ее „железное сердце“ — дата-центры Яндекса, которые на днях получили повреждения», — гласит публикация.

Сейчас на атакованных объектах ведутся восстановительные работы.

Также о сбоях сообщили на канале «Яндекс Еда» — оформление и доставка заказов могут быть дольше, приложение работает нестабильно, возникают проблемы с оплатой, нарушена связь с поддержкой.

Неполадки затронули также сервисы «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Вкусно — и точка», «Кинопоиск», «Додо Пицца» и «Магнит».

Ранее 9 октября боевики ВСУ атаковали объекты «Яндекса» — под удар попали дата-центры в Калуге, Владимире и в Рязанской области.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Приложения «Яндекса» работают со сбоями из-за атак на дата-центры

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