От словаря до калькулятора: что разрешат на ЕГЭ в 2027 году

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 17 0

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования для ЕГЭ.

ЕГЭ 2027: калькуляторы, словари и карты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
ЕГЭ

Утвержден перечень дополнительных материалов для ЕГЭ в 2027 году

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования для ЕГЭ в 2027 году. Документ опубликован, с ним ознакомился ТАСС.

На русском языке, истории и обществознании дополнительные материалы не предусмотрены. На литературе разрешен орфографический словарь. На иностранных языках — техника для воспроизведения аудиозаписей, компьютер без интернета и аудиогарнитура для устных ответов.

На физике разрешат непрограммируемый калькулятор с тригонометрическими функциями и линейку. На математике — и профильного, и базового уровня — справочные материалы выдаются вместе с текстом работы, также разрешена линейка.

На химии к каждому варианту прилагаются таблица Менделеева, таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов, разрешен непрограммируемый калькулятор. На биологии — тоже калькулятор. На географии — административная карта России, политическая карта мира, статистические приложения и непрограммируемый калькулятор.

Для информатики необходим компьютер с операционной системой, редакторами электронных таблиц и текстов, а также средами программирования на C#, C++, Pascal, Java и Python. 

5-tv.ru ранее сообщал, что Минобрнауки приняло решение кардинально изменить правила поступления в вузы. В результате изменений в списке обязательных экзаменов школьники вынуждены срочно искать новых репетиторов.

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