От словаря до калькулятора: что разрешат на ЕГЭ в 2027 году

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования для ЕГЭ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Утвержден перечень дополнительных материалов для ЕГЭ в 2027 году
Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования для ЕГЭ в 2027 году. Документ опубликован, с ним ознакомился ТАСС.
На русском языке, истории и обществознании дополнительные материалы не предусмотрены. На литературе разрешен орфографический словарь. На иностранных языках — техника для воспроизведения аудиозаписей, компьютер без интернета и аудиогарнитура для устных ответов.
На физике разрешат непрограммируемый калькулятор с тригонометрическими функциями и линейку. На математике — и профильного, и базового уровня — справочные материалы выдаются вместе с текстом работы, также разрешена линейка.
На химии к каждому варианту прилагаются таблица Менделеева, таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов, разрешен непрограммируемый калькулятор. На биологии — тоже калькулятор. На географии — административная карта России, политическая карта мира, статистические приложения и непрограммируемый калькулятор.
Для информатики необходим компьютер с операционной системой, редакторами электронных таблиц и текстов, а также средами программирования на C#, C++, Pascal, Java и Python.
5-tv.ru ранее сообщал, что Минобрнауки приняло решение кардинально изменить правила поступления в вузы. В результате изменений в списке обязательных экзаменов школьники вынуждены срочно искать новых репетиторов.
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