Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу виз для россиян

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Ограничения могут коснуться участников специальной военной операции на Украине.

Выдачу виз для россиян ужесточат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Politico: Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян

Еврокомиссия планирует ужесточить визовые правила для жителей России. Об этом сообщило издание Politico.

Нововведения могут вступить в силу уже в январе 2027 года. За ужесточение мер для россиян выступают, в том числе, Швеция, Польша и Эстония.

По мнению представителей этих стран, действующих в настоящее время правил недостаточно для того, чтобы предотвратить «российскую угрозу». В связи с чем Эстония, например, предлагает запретить въезжать в Европу военнослужащим, которые участвовали в СВО. В МИД Эстонии посчитали, что подобное ограничение может затронуть 650 тысяч человек. Эту меру предлагают вводить в индивидуальном порядке.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер в беседе с изданием заявил, что у действующих визовых правил есть «уязвимости». По его словам, Москва якобы может воспользоваться ими для разжигания гибридной войны.

При этом на ближайшем заседании другие страны планируют поднять вопрос о введении дополнительных ограничений не только в отношении российских туристов, но и в отношении дипломатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать небиометрические российские загранпаспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу виз для россиян

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