Четыре страны введут ограничения для российских загранпаспортов

Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта РФ

Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать небиометрические российские загранпаспорта. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на опубликованный документ Еврокомиссии.

При этом три страны — Бельгия, Люксембург и Нидерланды — не предусматривают переходный период. Тем временем как Швеция даст россиянам время на смену загранпаспорта. Переходный период продлится вплоть до Нового года. Однако есть важное условие: небиометрическй загранпаспорт власти страны будут считать действительным до 31 декабря 2026-го если у человека есть шенгенская виза или ВНЖ. В противном случае никакого дополнительного времени на обновление докуменита не предусмотрено.

«После вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах, — сказано в сообщении АТОР.

В организации также отметили, что новые правила важно учитывать и при поездках внутри Шенгена. Несмотря на отсутствие постоянного пограничного контроля между странами, документы могут проверять перевозчики и власти страны назначения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каких ошибок россиянам стоит избегать при оформлении загранпаспорта. Важно, к примеру, обратить внимание на фотографию.

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