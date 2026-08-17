Четыре страны введут ограничения для российских загранпаспортов

Нововведения начнут действовать уже с 1 октября 2026 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта РФ
Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать небиометрические российские загранпаспорта. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на опубликованный документ Еврокомиссии.
При этом три страны — Бельгия, Люксембург и Нидерланды — не предусматривают переходный период. Тем временем как Швеция даст россиянам время на смену загранпаспорта. Переходный период продлится вплоть до Нового года. Однако есть важное условие: небиометрическй загранпаспорт власти страны будут считать действительным до 31 декабря 2026-го если у человека есть шенгенская виза или ВНЖ. В противном случае никакого дополнительного времени на обновление докуменита не предусмотрено.
«После вступления новых ограничений в силу небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах, — сказано в сообщении АТОР.
В организации также отметили, что новые правила важно учитывать и при поездках внутри Шенгена. Несмотря на отсутствие постоянного пограничного контроля между странами, документы могут проверять перевозчики и власти страны назначения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каких ошибок россиянам стоит избегать при оформлении загранпаспорта. Важно, к примеру, обратить внимание на фотографию.
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