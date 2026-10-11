У папы римского Льва XIV нашли узел в легком

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Понтифик согласился на операцию по удалению образования.

У папы римского Льва XIV обнаружили узел в легком

Фото: © Getty Images/NurPhoto/Contributor

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Небольшое узловое образование в легком обнаружили у 71-летнего папы римского Льва XIV. Об этом сообщил сам понтифик.

«Во время некоторых обследований врачи обнаружили у меня небольшой узел в легком. Он был выявлен на очень ранней стадии и хорошо локализован. Врачи считают целесообразным хирургическое вмешательство, следуя их рекомендациям, я решил оперироваться, чтобы его удалить», — сказал он.

По его словам, узел выявлен на очень ранней стадии и хорошо локализован. Врачи рекомендуют хирургическое вмешательство, и он решил последовать их совету.

Операция предстоит 71-летнему понтифику. Ранее о проблемах со здоровьем Льва XIV не сообщалось. Он ведет активный образ жизни, регулярно играет в теннис и занимается плаванием.

Как уточнили в пресс-службе Святого престола, вмешательство запланировано на первые дни недели. Предполагается, что послеоперационное восстановление займет около недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский Лев XIV 2 октября призвал священнослужителей, деятелей искусства и литераторов совместно встать на защиту созданных человеком произведений от искусственного интеллекта. В своем обращении понтифик отметил, что между искусством и тем, что машина способна породить посредством статистических вычислений на основе миллионов чужих изображений, существует онтологическая разница, причем она предшествует эстетической. Лев XIV выразил уверенность, что объединение церкви с представителями творческих профессий будет способствовать защите человеческого искусства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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У папы римского Льва XIV нашли узел в легком

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