Папа Римский призвал церковь и художников защитить искусство от ИИ

Церковь, художники и писатели должны объединить усилия для защиты искусства, созданного человеком, от искусственного интеллекта. С таким призывом 2 октября выступил Папа Римский Лев XIV в социальной сети X.

«Существует онтологическая разница, даже до эстетической, между искусством и тем, что машина может породить посредством статистических вычислений на основе миллионов чужих изображений», — написал он.

По мнению понтифика, в условиях развития цифровых технологий необходимо разграничивать произведения, созданные людьми, и результаты работы вычислительных машин. Он подчеркнул, что различие между ними касается самой природы творчества, а не только эстетических качеств.

Лев XIV выразил убеждение, что сотрудничество церкви с представителями творческих профессий поможет защитить «человеческое искусство».

Тему контроля над технологиями понтифик поднимал и ранее. Во время визита в Париж 25 сентября он заявил, что человечеству необходимо срочно взять под контроль развитие искусственного интеллекта.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.