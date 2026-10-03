Папа Римский призвал церковь и художников защитить искусство от ИИ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Понтифик считает, что человеческое творчество принципиально отличается от результатов машинных вычислений.

Папа Римский призвал защитить человеческое искусство от ИИ

Фото: Reuters/Yara Nardi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Церковь, художники и писатели должны объединить усилия для защиты искусства, созданного человеком, от искусственного интеллекта. С таким призывом 2 октября выступил Папа Римский Лев XIV в социальной сети X.

«Существует онтологическая разница, даже до эстетической, между искусством и тем, что машина может породить посредством статистических вычислений на основе миллионов чужих изображений», — написал он.

По мнению понтифика, в условиях развития цифровых технологий необходимо разграничивать произведения, созданные людьми, и результаты работы вычислительных машин. Он подчеркнул, что различие между ними касается самой природы творчества, а не только эстетических качеств.

Лев XIV выразил убеждение, что сотрудничество церкви с представителями творческих профессий поможет защитить «человеческое искусство».

Тему контроля над технологиями понтифик поднимал и ранее. Во время визита в Париж 25 сентября он заявил, что человечеству необходимо срочно взять под контроль развитие искусственного интеллекта.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Быстрее или спокойнее: как лучше ходить пожилым людям и почему
8:52
В МВД рассказали, в какие страны можно въезжать по внутреннему паспорту РФ
8:45
За брусникой с медведем: чем обернулся поход жителя Забайкалья в лес
8:38
В Калуге в результате атаки дрона пострадали люди и повреждены жилые дома
8:34
Рабочий погиб при обрушении в шахте «Черемуховская» в Свердловской области
8:30
Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Саратовской области

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Поезд Владикавказ — Адлер продолжил движение после инцидента со стрельбой
«Было очень больно»: Бузова расплакалась на сцене во время концерта
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня