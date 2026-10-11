«Пытался экспериментировать»: как Дени Байсаров сменил профессию

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 36 0

Раньше он помогал галереям с продвижением, а теперь представил публике собственные работы.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/038; 5-tv.ru

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Дени Байсаров сменил профессию, он решил заняться искусством

После нескольких лет работы в PR Дени Байсаров решил сам заняться искусством и представил первую самостоятельную выставку «Иные». О своем переходе от маркетинга к живописи он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации работ.

Байсаров связан с искусством уже около десяти лет. В 2017-м он начал работать в PR и маркетинге, сотрудничал с галереями и организовывал для них мероприятия. Постепенно общение с художниками подтолкнуло его попробовать создавать что-то самостоятельно.

«Последние десять лет кручусь именно вокруг арта, но с точки зрения бизнеса. И в какой-то момент вдохновился художниками, с которыми работаю, пытался экспериментировать сам со всякими текстурами и неординарными материалами», — рассказал Байсаров.

Чтобы выйти на профессиональный уровень, он окончил курс «Современная живопись» в Московской школе современного искусства.

«У нас был такой полноценный год, и нам сделали большой экскурс по живописи. У меня были замечательные кураторы», — отметил он.

В своих работах новоиспеченный художник смело соединил классическое масло с аэрографией, акрилом и чем-то компьютерным. На создание картин и подготовку экспозиции ушло девять месяцев.

Экспозиция представляет собой отдельный фантастический мир, разделенный на три уровня: «Эфир», «Сущности» и «Материя». В работах художник соединяет абстрактные пространства, мерцающие пейзажи и необычных персонажей.

Главная тема выставки — столкновение эфемерного и материального. Через вымышленный мир Байсаров предлагает зрителю задуматься, какая история могла стоять за появлением идеального пространства, в котором больше нет людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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