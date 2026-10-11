Сервисы «Яндекса» возвращаются к работе после технических проблем

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Инженеры в первую очередь восстанавливают самые востребованные платформы.

Когда Яндекс начнет нормально работать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после масштабного сбоя. Об этом сообщили в компании.

«Восстанавливается доступ к Алисе, Поиску, Яндекс Картам, Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступны», — говорится в сообщении.

Инженеры в первую очередь возвращают к работе приложения, которыми пользуется больше всего людей. Этот процесс продолжается, чтобы вернуть все возможности платформ в полном объеме во всех регионах.

Сбои связаны с повреждением дата-центров компании после серии атак беспилотников. Так, 8 октября в Сасове Рязанской области в результате удара дрона произошел пожар на одном из объектов, из-за чего его работа остановилась. На следующий день повреждения получил дата-центр в Калуге.

Кроме того, сегодня стало известно об атаке на еще один объект «Яндекса» во Владимире. В компании сообщили, что его работу пришлось полностью остановить. Из-за повреждений часть инфраструктуры работает нестабильно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Угрожавшего покушением на Туска мужчину задержали
19:45
Умер трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес
19:30
Отпуск в психушке: в соцсетях рекламируют отдых в учреждении для душевнобольных
19:20
Хищник в жилом квартале: волк устроил охоту на женщину с собакой в Ленобласти
19:00
Дени Байсаров признался, что всю жизнь витает в облаках
18:44
Сервисы «Яндекса» возвращаются к работе после технических проблем

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Слышу, как деревья разговаривают»: Охлобыстин о прогулках в лесу
«Миллион дам, чтобы никто не узнал»: Охлобыстин высказался о тайнах прошлого
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео