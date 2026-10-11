Сервисы «Яндекса» возвращаются к работе после технических проблем

Сервисы «Яндекса» постепенно возвращаются к работе после масштабного сбоя. Об этом сообщили в компании.

«Восстанавливается доступ к Алисе, Поиску, Яндекс Картам, Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступны», — говорится в сообщении.

Инженеры в первую очередь возвращают к работе приложения, которыми пользуется больше всего людей. Этот процесс продолжается, чтобы вернуть все возможности платформ в полном объеме во всех регионах.

Сбои связаны с повреждением дата-центров компании после серии атак беспилотников. Так, 8 октября в Сасове Рязанской области в результате удара дрона произошел пожар на одном из объектов, из-за чего его работа остановилась. На следующий день повреждения получил дата-центр в Калуге.

Кроме того, сегодня стало известно об атаке на еще один объект «Яндекса» во Владимире. В компании сообщили, что его работу пришлось полностью остановить. Из-за повреждений часть инфраструктуры работает нестабильно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.