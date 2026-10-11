Умер трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес

Трехкратный чемпион мира по боксу пуэрториканец Вильфредо Гомес скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщило издание The Ring.

По данным СМИ, он две недели находился в больнице из-за проблем с дыханием. До 70-летия Гомес не дожил всего несколько недель — день рождения должен был состояться 29 октября.

Гомес становился чемпионом мира во второй легчайшей и полулегкой категориях по версии WBC, а также во второй полулегкой категории по версии WBA. В 1977–1983 годах он рекордные 17 раз защитил титул во второй легчайшей категории, завершив все поединки нокаутом. В 1995 году был включен в Международный зал боксерской славы.

Ранее 5-tv.ru писал о потере в мире паралимпийского спорта. На 43-м году жизни ушел из жизни чемпион по метанию клаба Муса Таймазов, причиной смерти стали пиелонефрит и вызванная им инфекция. Одним из самых значимых достижений Таймазова стало завоевание золотой медали на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. За свои заслуги ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта, а также вручен орден Дружбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.