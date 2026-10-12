Никто не знал, что он станет звездой: Клявер вспомнил о солисте The Hatters

Певец Клявер вспомнил съемки Юрия и Анны Музыченко в свадебном клипе

Солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал о создании песни «Белое платье» и появлении в клипе солиста группы The Hatters Юрия Музыченко. В интервью корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах конкурса «Музыка- слитнол» артист отметил, что идея трека родилась, когда он сам связал себя узами брака с возлюбленной.

Как подчеркнул Клявер, на эстраде звучали песни о свадьбах, но они были в основном трагичными — про чужую невесту, например, а ведь это счастливое событие. Таким и хотелось отразить его в новой композиции. Коллега по группе Стас Костюшкин задумку поддержал. Костюшкин же и предложил режиссеру Александру Игудину концепцию будущего клипа.

«Такой прецедент: home-video, когда ребята, у которых нет денег, но они друг друга любят. Доказать, что свадьба, по сути, — это как бы не выставка достижений финансов, а просто вот реально кайфовое счастливое событие, когда люди вне зависимости от финансового состояния просто празднуют и ликуют от счастья, что они нашли друг друга и теперь будут жить вместе», — сказал Клявер.

Музыкант добавил: тогда никто еще не подозревал, что герои клипа спустя годы превратятся в «суперкрутых мегазвезд». Однако он признал, что Юрий и Анна Музыченко запомнились ему как очень харизматичные артисты.

«Я искренне рад, что огромное поколение поклонников The Hatters потом тоже благодаря The Hatters узнавали, что есть, оказывается, группа „Чай вдвоем“, в клипе которых снимался-снимался солист», — заключил Клявер.

Анна Никитина и Юрий Музыченко познакомились во время учебы в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ныне РГИСИ) и вместе пришли в театр «Лицедеи». Они поженились 4 сентября 2009 года.

Позже Юрий смонтировал свадебное видео и наложил на него песню «Белое платье» группы «Чай вдвоем». Ролик стал популярным в интернете, после чего коллектив исполнителей предложил паре сотрудничество. В результате был записан профессиональный клип на эту песню, в который включили кадры со свадебного видео молодоженов. На момент съемок в клипе Юрий и Анна уже были мужем и женой и ждали ребенка.

Группа The Hatters («Шляпники»), в которую вошли супруги Музыченко и их коллеги по «Лицедеям», появилась в 2016 году.

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