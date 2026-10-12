Три человека пострадали при наезде автомобиля на веранду ресторана в Салониках

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

От смерти посетителей заведения спасли цветочные горшки, принявшие на себя основной удар.

Пьяный автомобилист протаранил веранду ресторана в Греции

Фото: legion-media/Jan Huebner

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The Sun: трое пострадали при наезде автомобиля на веранду ресторана в Салониках

Нетрезвый водитель врезался в веранду ресторана в греческом городе Салоники. В результате происшествия травмы получили три посетителя. Об инциденте сообщили журналисты британской газеты The Sun.

Очевидцы рассказали, что цветочные горшки, которые стояли на террасе, спасли людей от более серьезных последствий. По мнению владельца ресторана, без этих украшений авария могла обернуться трагедией.

«Если бы у нас не было цветочных горшков, мы бы устроили похороны», — сказал он.

После наезда на веранду водитель не остановился, а начал сдавать назад — он все еще надеялся скрыться с места происшествия и остаться безнаказанным. Однако возмущенные посетители заблокировали пути к отступлению и задержали лихача до прибытия полиции.

Ранее 5-tv.ru писал о смертельном ДТП с участием туристического автобуса и эвакуатора. В турецкой провинции Маниса на трассе Гебзе-Орхангази-Измир, возле пункта взимания платы за проезд, две машины столкнулись. Погибли 11 человек, еще 27 получили ранения разной степени тяжести.

По предварительной версии, во время движения водитель автобуса решил сдать назад. Эвакуатор тоже двигался задним ходом, водитель не заметил помехи и врезался в автобус сзади, и тот перевернулся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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