В Турции в ДТП с участием туристического автобуса погибли 11 человек

В турецкой провинции Маниса произошла серьезная авария с участием туристического автобуса и эвакуатора. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 27 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил портал NTV.

Авария произошла в районе Ахисар примерно в 11:10 по местному времени (совпадает с московским. — Прим.ред). По информации журналистов, на трассе Гебзе-Орхангази-Измир, возле пункта взимания платы за проезд, туристический автобус столкнулся с эвакуатором.

Предварительно, во время движения водитель автобуса решил сдать назад, а человек, управлявший эвакуатором, который тоже двигался задним ходом, не заметил этого, и врезался в автобус сзади.

В результате автобус опрокинулся: 11 человек погибли, еще 27 получили различные ранения. Пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Состояние одного пациента оценивается как тяжелое. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в Алтайском крае поезд протаранил автомобиль. Авария произошла ночью. Заметив транспорт на путях, машинист совершил экстренное торможение, но было поздно — избежать аварии не получилось.

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