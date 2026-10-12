Игорь Крутой заявил, что люди стали реже ходить друг к другу в гости

Мода ходить друг к другу в гости осталась в прошлом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал народный артист России Игорь Крутой на юбилейном концерте в честь 50-летия народного артиста РФ Александра Олешко.

Композитор заметил, что в наши дни мало кто ходит в гости или приглашает к себе на ужин. Большинство предпочитает встречаться вне дома.

«Это раньше было модно друг к другу в гости ходить. Сейчас назначили в ресторане, сели, переговорили, поели и разбежались, как в море пароходы», — пояснил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игорь Крутой скучает по прошлому. Композитору 72 года, и он с высоты своих лет заверил, что те, кто только перешагнул полувековой порог — мальчишки. Это лишь в детстве кажется, что 50-летние — это «дезертиры с кладбища». Сам он именно по этим годам и ностальгирует.

По словам артиста, он недавно осознал, как быстро пролетели эти годы.

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