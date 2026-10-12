Саудовская Аравия оставит Европу без нефти и газа из-за атак со стороны хуситов

Саудовская Аравия разочарована реакцией западных союзников на атаки йеменских хуситов, об этом пишут мировые СМИ. Пока повстанцы усиливают натиск в самом Йемене и отвоевывают территории у правительственных сил, удары все чаще достигают целей уже на саудовской земле.

Под обстрелами аэропорты и энергетическая инфраструктура. Эр-Рияд теряет сотни авиарейсов, а вместо масштабной военной поддержки от союзников, по данным СМИ, почти ничего. О том, как в регионе расширяется кризис, знает корреспондент «Известий» Александр Якименко и корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Абдалла аль-Фарах.

Крупный город Аден — один из последних форпостов признанного во всем мире правительства Йемена. Подступы к нему сейчас стремительно отвоевывают хуситы.

Одну за другой уничтожают бронемашины и даже тяжелую технику. Ту самую, которую много лет поставляли местной армии союзники через Саудовскую Аравию.

Западнее в окружение попала мощная армейская группировка под Таизом. Окрестности второго по значимости города в стране стремительно переходят в руки хуситов. Из Саудовской Аравии попытались помочь — устроили ракетную атаку города Саны. Целились в правительственный квартал, но, судя по всему, попали в жилые дома. Так, во всяком случае, утверждают журналисты, которые работают на территории, занятой хуситами.

— Они убивают людей, они разрушают наши дома! Здесь уничтожено все. Вот этот мой дом. Дом моих соседей. Надеюсь, мы их покараем за это.

Корреспондент телеканала «Аль-Маядин» специально для «Известий» рассказал об обстановке в Йемене.

«В Сане уже много лет закрыты аэропорты, потому что их работу блокировали из Саудовской Аравии. И отмену этой блокады здесь ставят главным условием для окончания обстрелов. Война разрушает все больше зданий день за днем. Продолжать ее местным властям и жителям абсолютно не выгодно. Но они готовы ее продолжать», — сказал корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Абдалла аль-Фарах.

«Мы будем наносить удары по аэропортам саудитов, пока они не прекратят на нас нападать или пока не выведем их полностью из строя. Больше нас ничего не интересует», — сказал военный советник Министерства обороны Йемена Абед Мохаммад Ас-Саур.

Сейчас хуситы наращивают интенсивность обстрелов и по сути добились того, что Саудовская Аравия де-факто оказалась изолирована. В Эр-Рияде уже заявили, что оставят Европу без газа и нефти как минимум в октябре. Все из-за обстрелов трубопровода «Восток — Запад», он был ключевым в цепочке транзита. И удары по инфраструктуре продолжаются.

«Мы также нанесли удары по газовой станции „Шакдам“, по нефтяному комплексу „Танаджиб“ на востоке страны. Все они достигли цели и привели к серьезным последствиям», — сказал представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Клубы дыма вновь и над аэропортом Эр-Рияда. Центральная гавань страны закрыта после нового обстрела. Удар пришелся по терминалам, где находились сотни туристов и паломников, один погиб. И все это меньше, чем через сутки после первой атаки. В соцсетях публикуют все новые кадры того, что происходило в субботу в одном из самых загруженных хабов региона.

Число жертв атак выросло до 13. Весьма чувствителен и удар по экономике и политическому престижу страны. Там отменили до семисот международных рейсов в трех крупнейших аэропортах. И функционируют сейчас лишь два транзитных воздушных коридора. Хуситы угрожают при необходимости закрыть и их.

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