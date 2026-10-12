Лечат или калечат? Чем опасны увлажнители воздуха

Фармацевт Золотарева: увлажнитель может стать источником загрязнения воздуха

Некорректное использование увлажнителя воздуха может стать причиной заболеваний дыхательной системы. Об этом изданию Life.ru рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

Существует миф, что такие устройства можно использовать в качестве профилактики ОРВИ. Но подобные суждения ошибочны. Главная их задача — восполнять недостающий уровень влажности в воздухе. А при неправильной эксплуатации, по словам специалиста, увлажнители, напротив, могут даже навредить здоровью человека.

«Респираторную инфекцию вызывают вирусы, а не работа прибора. Однако при неправильном уходе увлажнитель может стать источником дополнительных загрязнений воздуха, а при слишком интенсивной работе — создать условия для возникновения сырости и роста плесневых грибов», — уточнила фармацевт.

Золотарева добавила, что во время работы часть микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности попадает в воздух вместе с мелкими каплями, а затем — в дыхательные пути. Такой загрязненный аэрозоль способен раздражать слизистые и в отдельных случаях становится причиной заболеваний дыхательной системы. Особого внимания требуют ультразвуковые модели и увлажнители с холодным распылением: они образуют аэрозоль непосредственно из воды в резервуаре.

Фармацевт рекомендует менять воду в приборе полностью ежедневно, не доливая новую порцию к остаткам. Резервуар и детали, контактирующие с водой, нужно регулярно очищать по инструкции производителя и удалять налет. Если прибор временно не используется, воду следует слить, а емкость полностью просушить. Все это снижает риски неприятных последствий для организма.

Стоит также следить за уровнем влажности в помещении. Для жилых комнат обычно рекомендуют относительную влажность в пределах 30–50%. При устойчивом превышении этого уровня создаются благоприятные условия для развития плесневых грибов и размножения пылевых клещей. Их биологические загрязнители раздражают дыхательные пути, особенно у людей с аллергическими и респираторными заболеваниями.

Часто запотевающие окна, капли воды на стеклах или характерный запах сырости — это признаки чрезмерного увлажнения, заметила специалист. Она подчеркнула, что использовать такое устройство нужно по мере необходимости, а не держать включенным постоянно.

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