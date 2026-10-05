Лишает кожу защиты: почему осенью лучше отказаться от горячего душа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

С наступлением холодов привычный уход требует корректировки и дополнительной защиты от потери влаги.

Почему осенью нельзя долго принимать горячий душ

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Косметолог Устинова: купание в горячей воде может усилить сухость кожи

Осенью не стоит долго принимать горячий душ. Высокая температура может усилить сухость кожи и нарушить ее защитный барьер. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала косметолог Мила Устинова.

По словам специалиста, горячая вода ускоряет испарение влаги с поверхности кожи и смывает естественные липиды, которые помогают удерживать воду. Поэтому для регулярного ухода лучше выбирать короткий теплый душ, а после него сразу наносить увлажняющее средство.

В холодное время года Устинова также советует отказаться от слишком агрессивных средств, после которых возникает ощущение стянутости. Для ежедневного очищения подойдут мягкие гели, кремовые текстуры и молочко. В составе увлажняющих средств косметолог рекомендует искать глицерин, гиалуроновую кислоту и мочевину в невысоких концентрациях. Дополнительно можно использовать продукты с церамидами, скваланом, PDRN и центеллой.

Крем лучше наносить на слегка влажную кожу. Такой способ помогает удерживать воду в роговом слое, что особенно важно в осенний период и во время отопительного сезона.

Отдельного ухода, по словам эксперта, требуют губы, руки, голени и локти. Для губ подойдут бальзамы с воском, маслами или вазелином, а для рук — кремы с увлажняющими и смягчающими компонентами. При склонности кожи к раздражению лучше выбирать средства без отдушек.

Для сухих голеней и локтей могут потребоваться восстанавливающие компоненты, например пантенол и аллантоин. Если появились покраснение, шелушение или чувство стянутости, Устинова рекомендует временно сократить использование кислот, скрабов и других средств, способных раздражать кожу, и сделать уход более щадящим.

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