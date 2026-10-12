Погромче и позлее: охотник рассказал, как отпугнуть медведя

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Есть приемы, которые помогают сбить животное с толку, вызвав у него чувство опасности.

Как отпугнуть медведя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Громкий и злой мат помогает отпугивать медведей

Громкий крик, в том числе и мат, помогают отпугнуть медведя. Об этом РИА Новости рассказал охотник Алексей Вайсман.

«Если медведь вами заинтересовался и начал движение в вашу сторону, его надо постараться отпугнуть. Громкий крик, желательно басом, очень помогает крепкий громкий и злой мат. Это не шутка — проверено на личном опыте», — уточнил Вайсман.

Он пояснил, что нецензурная брань эффективна, в том числе и потому, что хищник ощущает эмоциональную насыщенность звукового сигнала.

Отвлечь животное способно и визуальное увеличение себя в размерах. Такого эффекта помогает добиться распахнутая верхняя одежда, особенно плащ, а также поднятые руки. Данные приемы делают силуэт человека визуально выше и шире. Подобные резкие изменения для медведя непонятны, поэтому кажутся опасными. А значит, могут заставить его уйти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Чукотке собака спасла оленевода от напавшей медведицы.

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