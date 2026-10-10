Опасные бонусы: как геймеры становятся жертвами хакеров

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Жертвами аферистических схем часто становятся юные любители онлайн-игр.

Как мошенники обманывают детей через видеоигры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Антон Немкин: мошенники атакуют подростков через онлайн-игры

Мошенники активно внедряют шпионское программное обеспечение через индустрию виртуальных развлечений. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы и куратор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам парламентария, пользователям интернета массово предлагают обновить известные игры, купить, обзавестись артефактами или дополнениями, которые якобы дают значительное преимущество над другими геймерами. Но в реальности под их видом скрываются опасные вирусы.

Немкин подчеркнул, что главными жертвами этой преступной схемы становятся несовершеннолетние, которые при стремлении получить редкие бонусы теряют бдительность, особенно если преступники создают искусственный эффект дефицита или ограничивают время действия предложения.

Последствия таких загрузок могут оказаться катастрофическими, поскольку вирусные программы нацелены на хищение личных данных и доступ к аккаунтам, уточнил депутат. При этом ситуация осложняется, если на смартфоне или компьютере сохранены банковские реквизиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как распознать мошеннический звонок. Есть несколько методов, которые помогут пользователю быстро вычислить афериста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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