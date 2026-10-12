Тело Анатолия Кашпировского доставят на Украину

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Телеведущий хотел упокоиться рядом с матерью и дочерью.

Где похоронят Анатолия Кашпировского

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тело психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского доставят на Украину. Об этом ТАСС рассказал племянник усопшего Юрий Мамаев.

«Сейчас гроб находится на терминале в Стамбуле. Сегодня поздно ночью ожидается его прибытие в Варшаву. Затем гроб будет доставлен в Киев железнодорожным путем, уже оттуда — в Винницу», — уточнил родственник телеведущего.

Сердце Кашпировского остановилось 3 октября. Он умер от полиорганной недостаточности на фоне онкологического заболевания желудка в 87 лет.

Церемония прощания с психотерапевтом прошла 8 октября в траурном зале Троекуровского кладбища. По словам бывшей помощницы Кашпировского, он хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью и погибшей в 2018 году дочерью в городе Винница на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Анатолия Кашпировского Сергей не был на прощании с отцом. Мужчина много лет проживает в США. Причина, почему он отказался посетить церемонию, неизвестна.

Проводить в последний путь телеведущего пришли десятки людей. Среди них: родственники, коллеги, друзья и поклонники.

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Тело Анатолия Кашпировского доставят на Украину

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