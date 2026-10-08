В чем причина? Сын Кашпировского проигнорировал похороны отца

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 90 0

Сергей, известный как Сергио Монтана, получит в наследство недвижимость.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/042; 5-tv.ru

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Сын Анатолия Кашпировского так и не приехал на похороны отца

Сын психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского Сергей, известный как Сергио Монтана, отказался приезжать на похороны отца из США. В распоряжении редакции 5-tv.ru появилось видео с прощания.

На кадрах третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова скорбит по супругу. Сергио Монтаны среди родственников нет.

Ранее племянник психотерапевта Юрий Мамаев сообщил РИА Новости, что живущий в США сын не приедет на похороны отца. Причину такого решения родственник не уточнил.

Однако, по информации СМИ, после завершения процедуры вступления в наследство Сергио получит дом Кашпировского в американском городе Ла-Кинта, штат Калифорния.

Сергио — сын Кашпировского от первого брака. В этой семье также родилась дочь Елена. После развода женщина вместе с детьми эмигрировала в Канаду.

У телеведущего также есть внебрачный сын Алексей Фуштей, работающий детским спортивным тренером. О предполагаемом родстве он публично заявил в 2019 году на программе «Пусть говорят», где настаивал на проведении теста ДНК.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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