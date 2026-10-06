«Живи вопреки всему»: возлюбленный Лерчек обратился к ней в день рождения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Луис Сквиччиарини вспомнил о борьбе блогера с тяжелым заболеванием и пообещал оставаться рядом с ней.

Возлюбленный Лерчек поздравил блогера с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Возлюбленный Лерчек трогательно поздравил блогера с днем рождения

Возлюбленный Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини эмоционально поздравил блогера с днем рождения. В личном блоге мужчина опубликовал кадры, снятые после того, как у нее диагностировали тяжелое заболевание.

«Любимая Лера, ты подарила мне сына, и мы узнали о твоей страшной болезни. Я обещал тебе, что пройду весь этот путь с тобой, и мы боролись вместе», — написал Сквиччиарини.

Он отметил стойкость Чекалиной во время лечения и признался ей в любви от лица всей семьи.

«Тебе давали маленькие шансы, но твоей любви к жизни может позавидовать любой. На каждом шагу ты была сильной и улыбалась, несмотря ни на что. Живи, моя Лера, вопреки всему. Вся твоя семья очень любит тебя! С днем рождения, Лера!» — добавил мужчина.

В прошлом году Валерия сообщила о беременности четвертым ребенком от тренера по аргентинскому танго Луиса. Ее сын Даниэль появился на свет 26 февраля в результате экстренного кесарева сечения. Вскоре после родов врачи диагностировали у блогерши рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Чекалина проходила лечение, в том числе курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Из-за осложнений, связанных с поражением позвоночника, ей также потребовалась операция. В конце сентября блогер вновь оказалась в московском онкоцентре из-за сильных болей в спине. Ранее поставленная блокада не помогла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Валерия Чекалина предупредила подписчиков о подделках косметики своего бренда. По ее словам, продавцы из Китая копируют карточки оригинальных товаров на маркетплейсах и размещают под ними собственную продукцию. Из-за похожего оформления покупатели могут не сразу заметить подмену. Чекалина посоветовала перед заказом внимательно проверять продавца и информацию в карточке товара.

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