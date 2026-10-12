Петля за петлей: как вязание может принести пользу здоровью осенью

5-tv.ru: вязание помогает переключиться и успокоиться

С наступлением холодов многие возвращаются к домашним занятиям: достают спицы, пряжу и начинают вязать теплые вещи. Для одних это способ занять руки долгими осенними вечерами, для других — возможность отвлечься от повседневных забот.

При этом у вязания есть несколько особенностей, благодаря которым обычное рукоделие может приносить пользу не только как увлечение. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Вязание помогает переключиться и успокоиться

Ритмичные движения спиц, повторяющиеся петли и необходимость следить за узором заставляют человека сосредоточиться на конкретном занятии. В результате внимание на некоторое время переключается с повседневных переживаний на то, что происходит непосредственно перед глазами.

Исследование, опубликованное в British Journal of Occupational Therapy, проводилось среди участников международного сообщества вязальщиков. Люди, которые вязали чаще, чаще сообщали о спокойствии и хорошем настроении. Авторы также обнаружили связь между частотой вязания и субъективной оценкой когнитивного функционирования.

Более широкий систематический обзор 2025 года также показал положительную связь занятий рукоделием с настроением и удовлетворенностью жизнью. В анализ вошли исследования разных видов рукоделия, включая вязание.

Спицы заставляют мозг постоянно работать

Вязание кажется автоматическим только тогда, когда человек уже хорошо освоил технику. Во время обучения приходится запоминать последовательность действий, считать петли, следить за схемой, исправлять ошибки и одновременно координировать движения обеих рук.

Именно поэтому особенно интересным может быть не просто привычное вязание, а освоение новых техник.

Исследования обучения новым навыкам у людей старшего возраста показывают, что освоение сложных и непривычных занятий может положительно влиять на отдельные когнитивные функции.

В одном из экспериментов участники в течение нескольких месяцев осваивали новые навыки, требующие активной работы памяти и мышления; у них улучшилась эпизодическая память по сравнению с контрольными группами.

Поэтому новый узор или непривычная техника может быть для мозга интереснее, чем механическое повторение давно знакомого рисунка.

Вязание тренирует мелкую моторику

Спицы требуют точных движений пальцев: нужно удерживать нить, захватывать ее, переносить петли и постоянно контролировать натяжение.

Такая работа задействует мелкую моторику и зрительно-моторную координацию. Причем по мере усложнения узора возрастает и количество действий, которые приходится удерживать в голове.

Это особенно заметно при обучении: сначала приходится буквально думать над каждой петлей, а со временем движения становятся более автоматическими.

Можно получить удовольствие от результата

Еще одна особенность вязания — видимый результат. Из нескольких клубков пряжи постепенно появляется шарф, свитер, плед или другая вещь.

Это дает ощущение завершенности: человек видит, что потратил время не напрасно и создал что-то своими руками.

В исследованиях рукоделия среди связанных с ним положительных эффектов также выделяются чувство достижения, удовлетворение, ощущение смысла и собственной ценности.

А если вязать вместе — польза может быть еще больше

Вязание необязательно должно быть одиночным занятием. Можно присоединиться к кружку, вязать вместе с подругой или родственницей, посещать мастер-классы.

В исследовании вязальщиков участники, которые занимались этим хобби в группе, сообщали о большей удовлетворенности и улучшении социальных контактов и общения.

Получается своеобразное сочетание: человек одновременно занимается творчеством и поддерживает социальные связи.

Учиться вязать никогда не поздно

Для пользы необязательно уметь создавать сложные узоры или вязать с детства. Более того, освоение нового навыка само по себе может быть полезной частью активного досуга.

Исследования показывают, что пожилые люди способны осваивать новые двигательные навыки и улучшать их с практикой.

Поэтому начать можно с самого простого: научиться набирать петли, освоить лицевую и изнаночную петли, связать небольшой шарф или салфетку. Затем можно постепенно усложнять задачи — переходить к схемам, узорам, цветовым сочетаниям и новым техникам.

Именно такой подход превращает вязание из простого повторения движений в постоянное обучение.

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