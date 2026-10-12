Девять российских туристов отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

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Страховки отдыхающих не хватает на вызов эвакуационного вертолета.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Amit Shukla; 5-tv.ru

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Девять российских туристов сейчас отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в Непале.

В нашем посольстве подтвердили эту информацию. Отдыхающие забрались на вершину горы, спасаясь от стремительного потока. На месте нет ни укрытия, ни условий для ночлега. Единственный шанс выбраться — эвакуационный вертолет, расходы на который страховка россиян не покрывает. Наши дипломаты уже обратились к местным властям с просьбой о помощи.

Выбраться привычным путем отдыхающим сейчас невозможно. Стихия смыла участки троп и мосты, поглотила десятки зданий. Всего заблокированы в разных точках маршрута около сотни иностранных туристов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники МЧС эвакуировали с горы в Шкотовском округе Приморья туриста с травмой ноги. По данным региональной пресс-службы ведомства, вечером 9 октября семья из трех человек отправилась в поход на гору Ливадийскую, и во время спуска молодой человек серьезно повредил ногу и не смог передвигаться самостоятельно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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