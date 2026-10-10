Сотрудники МЧС спустили с горы туриста с травмированной ногой в Приморье

Сотрудники МЧС эвакуировали с горы в Шкотовском округе Приморья туриста с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону в мессенджере МАКС.

В пятницу вечером, 9 октября, семья из трех человек отправилась в поход в гору Ливадийскую. Во время спуска молодой человек серьезно повредил ногу. После чего не смог самостоятельно передвигаться. Мать пострадавшего вызвала спасателей. Когда сотрудники МЧС добрались до семьи, то они закрепили травмированного человека на носилках и вместе с его близкими спустились вниз.

«Семья уехала домой на личном автомобиле, от медицинской помощи молодой человек отказался», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели нашли пропавших в горах Карачаево-Черкесии мать с ребенком. Поиски туристов продолжались почти сутки. Помощь медиков по итогу им не понадобилась.

До этого в том же районе произошел похожий случай. Тогда в горах заблудились шесть человек. Всех нашли живыми.

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