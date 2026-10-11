Он — со своими болельщиками, она — на яхте на закате. Вопрос алиментов футболист Матвей Сафонов со своей бывшей женой решает уже несколько лет. Даже чуть его контракт с «Пари Сен-Жермен» не сорвался: из-за арестованных шестидесяти миллионов рублей вратарь не мог выехать из страны.

И теперь он добивается кардинального изменения закона, чтобы платить маме своего ребенка не обычные 25% от дохода, а фиксированную сумму. Желательно так, чтобы хватало на кружки и обед в школе, а вот на яхту не оставалось. Конституционный суд пока только начал рассматривать вопрос, и юристы, которые приходят сюда вместо игрока сборной России, видимо, боятся сглазить.

«Ничего не буду комментировать», — заявил Сергей Дорохин, адвокат Матвея Сафонова.

Это не единственная инициатива, которая, вроде бы, должна помочь решить алиментарный вопрос раз и навсегда. За последние пять лет предлагались десятки идей, многие из которых даже взяли на вооружение. Но долги по алиментам только растут. В шесть раз.

Новый альбом, новая жизнь, новая пресс-конференция. Бывшая жена колбасного короля Анжелика Агурбаш рассказывает о творческих планах, но не забывает жаловаться на бедность. За этим разводом следила вся страна: миллионер вовремя объявил себя банкротом, как фокусник, достал брачный договор, и теперь мать их общего сына получает копейки по алиментам.

«Там же определенные проценты. Он должен по три-пять миллионов в месяц из своих официальной зарплаты, доходов всего! У меня слезы потекли просто от несправедливости», — рассказала певица Анжелика Агурбаш.

Такая частая история — хоть для звезд, хоть для работяг. Это как борьба щита и меча. Но теперь в нее включаются искусственный интеллект и Центробанк.

Для новой пассии — кольцо по цене квартиры, путешествия по США на спорткаре и шикарная свадьба в Москве. А для бывшей жены — 60 тысяч в месяц. Так сейчас живет экс-боец ММА Алексей Олейник. Дорого, гламурно и на широкую ногу. Но еще зимой легендарный «Удав» заявлял, что денег у него нет.

«А у меня ничего нет. На счетах ноль. На кредитках ноль. Заработки, в принципе, есть. Я много зарабатываю и много трачу», — заявлял российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник.

Бывшая жена вроде не бедствует — недавно продала дом в Майами за полтора миллиона долларов. Но все равно уверена, что боец должен платить. И платить больше.

«Адвокаты у меня запрашивали движения денежных средств по счетам. Там суммы очень большие. Там миллионы рублей. В то время как детям он только с февраля начал платить две минималки на каждого ребенка», — рассказала Татьяна Олейник, бывшая жена бойца Алексея Олейника.

Алиментщики — даже богатые и знаменитые — самые хитрые махинаторы. По крайней мере, по мнению их бывших. Виталий Гогунский после развода работает не на себя, а оказывает актерские услуги в фирме своей мамы. Это выяснила Ирина Маирко, с которой у артиста общая дочь Милана. И теперь Ирина уверена, что свекровь хранит для сыночки миллионы.

С официальной зарплаты актер и платит алименты — по 50 тысяч рублей. А Ирина требует 400 тысяч, оплату путешествий за границу и личного водителя для дочки.

«В своем интервью ранее он говорил о том, что фактически управляет этой компанией. Но оформил все на маму, то есть подтвердил тем самым, что он является бенефициаром, а мама является номиналом. Мы уточнили и в этой части: у нас пока четыре миллиона именно задолженность. И также еще несколько миллионов — это неустойка», — рассказала Анастасия Каширская, адвокат Ирины Маирко.

Раз они сами выставляют напоказ свою счастливую и богатую разведенную жизнь, казалось бы, вот тут и можно поймать за кошелек. Но есть нюанс: приставы хотя и изучают соцсети, но только для того, чтобы выйти на след. А лакшери-отдых — не доказательство скрытых доходов.

«В рамках исполнительного розыска по исполнительному производству также используются социальные сети для поиска должников либо их родственников, чтобы установить местонахождение должника», — объяснила Екатерина Козелкова, судебный пристав-исполнитель Коптевского ОСП ГУФССП России по Москве.

Следующий этап: отслеживать неплательщиков будет искусственный интеллект. Пока что на дороге и только в Самаре. Нейросеть встроили в уличные камеры.

«Увидел номер из этого черного списка — тут же его подсветила, выдала сотрудникам аларм. Там, соответственно, сотрудник, который стоит чуть дальше, идет, останавливает машину, перехватывает и дальше разбирается, за что, почему, что, какие долги, что нужно от этого человека», — рассказал Дмитрий Продан, технический директор компании по созданию ИИ-коллектора.

Сотрудник ГАИ может забрать машину неплательщика на штрафстоянку или задержать его до приезда приставов. Найдут должника и на границе — и не выпустят из страны.

Только за первые полгода в России с должников по алиментам взыскали больше 53 миллиардов рублей. На эти деньги можно построить восемь детских больниц или почти 40 школ. Но этого недостаточно, посчитали в Центробанке, и предложили портить кредитную историю. Так можно красиво жить запретить.

Долги по алиментам не сразу будут влиять на кредитную историю. Сначала приставам должен поступить исполнительный лист. И только потом жизнь неплательщика станет сложнее.

В Российском «Союзе отцов» отвечают: проблема в непрозрачности. Тот, кто платит алименты, не знает, на что уходят деньги. Тот, кто получает, не уверен, что их достаточно. Последнее предложение — создать спецсчет, который видят и мама, и папа.

«Введение алиментной карты. То есть определенного расчетного счета в привязке к обоим родителям. Оба родителя могут знать, куда эти деньги тратятся. Закрыть, заблокировать этот счет они не могут», — предложил Амир Мамин, член «Союза отцов».

Во всех этих инициативах есть кое-что общее: и мамы, и папы думают о деньгах, но не о ребенке. И пока долги растут, растет и количество родителей, которые не способны друг с другом договориться. Громкие суды и законодательные споры скрывают самую мрачную картину: никакие подсчеты процентов не вернут детям полноценные семьи.

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