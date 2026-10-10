Распустила руки в самолете: женщина начала мастурбировать на борту American Airlines

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 33 0

Американка устроила интимное шоу прямо в кресле, шокировав летевших рядом соседей.

Фото: www.globallookpress.com/Günter Lenz

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Барменша из США Кэти Инзер пьяная начала мастурбировать в самолете

В Соединенных Штатах женщина решила заняться мастурбацией на борту самолета компании American Airlines. О личности женщины стало известно The Smoking Gun.

Нарушительницей общественного порядка оказалась сорокашестилетняя Кэти Инзер, работающая барменом в одном из заведений штата Мэриленд.

Инцидент произошел во время перелета из Балтимора в Майами, когда один из очевидцев, 61-летний мужчина, пожаловался экипажу на непристойное поведение соседки по ряду. По словам свидетеля, женщина на месте 9D спустила брюки и начала совершать действия сексуального характера, сопровождая процесс громкими звуками. Бортпроводник оперативно отреагировал на жалобу, подошел к Инзер и потребовал немедленно одеться. Пассажирка подчинилась указанию без лишних споров и вскоре погрузилась в глубокий сон, в котором пребывала до самого приземления. Однако в аэропорту прибытия спокойствие закончилось: женщину уже ожидали сотрудники правоохранительных органов для задержания.

При общении с полицией выяснилось, что от задержанной исходил сильный запах спиртного. Сама Инзер призналась, что перед посадкой в самолет употребила несколько порций алкогольных напитков, а факт своего неподобающего поведения категорически отрицала, ссылаясь на то, что ничего не помнит из-за сна.

На текущий момент ситуация с расследованием, которым занялось ФБР, остается неопределенной. Источники сообщают, что, несмотря на задержание и допрос, официальные обвинения жительнице восточного побережья Мэриленда пока не предъявлены. Стоит отметить, что подобные происшествия в воздухе случаются не впервые.

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