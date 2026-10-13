Европа устала от диктата Брюсселя? Германия и Италия ищут способ остановить Еврокомиссию

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Вместе с Бельгией эти государства выступили за право блокировать инициативы, чрезмерно обременяющие бизнес.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Европейские политики судорожно ищут способы не дать Брюсселю навредить национальным экономикам.

Во время двухдневного саммита ЕС, стартующего уже в четверг, делегации намерены обсудить семилетний бюджет до 2034 года. Разумеется, в нем запланированы траты и на поддержку Украины.

Но, как пишет Politico, накануне консультаций лидеры Германии, Италии и Бельгии призвали создать юридический механизм для блокировки тех решений Еврокомиссии, что слишком сильно давят на бизнес отдельных стран.

По сути, пока на форумах говорят о необходимости увеличивать траты на военные нужды, ведущие страны ЕС добиваются возможности притормаживать подобные сомнительные идеи.

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