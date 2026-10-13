Ноутбуки в России могут подорожать до 10% в 2027 году

Ноутбуки в России могут прибавить в цене до 10%! Как выяснили «Известия», из Китая уже начали поставлять подорожавшую технику.

Покупатели почувствуют разницу в новом году. Рост цен затронет практически все бренды. Причинами называют дороговизну комплектующих, прежде всего памяти, и технологический сбор.

Новый обязательный платеж для импортеров и производителей электроники введут с 1 декабря. Влияние на российские розничные цены окажут также валютный курс и логистика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость новостройки, указанная в договоре с застройщиком, не покрывает всех расходов семьи до момента переезда.

По оценкам Банка России, к началу 2026 года аналогичное жилье на вторичном рынке стоило примерно на 9% дешевле первичного, а с учетом расходов на ремонт разрыв достигал 18%. Помимо отделки в бюджет войдут покупка мебели, бытовой техники и оплата съемной квартиры на период стройки. Дополнительный риск связан со сроками вручения ключей: даже задержка на пару месяцев оборачивается лишними тратами для семьи, которая одновременно платит ипотеку и арендует жилье.

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