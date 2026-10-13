Неочевидные расходы: за что переплачивает покупатель квартиры в новостройке

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Помимо трат сверх стоимости жилья есть риски, которые невозможно спрогнозировать со стопроцентной вероятностью.

За что переплачивает покупатель квартиры в новостройке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Депутат Аксененко: ремонт и аренда до выдачи ключей увеличивают цену новостройки

Стоимость новостройки, зафиксированная в договоре с застройщиком, не охватывает все издержки семьи до момента переезда. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Согласно оценкам Банка России, которые привел парламентарий, к началу 2026 года аналогичное жилье на вторичном рынке стоило примерно на 9% дешевле, чем на первичном. Если добавить расходы на ремонт, разрыв увеличивался до 18%. Помимо отделки, в бюджет войдут покупка мебели, бытовой техники и оплата съемной квартиры на период стройки.

Дополнительный риск связан со сроками вручения ключей. Даже задержка на пару месяцев оборачивается лишними тратами для семьи, которая параллельно вносит платежи по ипотеке и арендует жилье. Хотя большинство домов сдается вовремя или раньше срока, полностью исключить переносы нельзя, отметил депутат. Эскроу-счета защищают средства покупателя, однако не страхуют от строительных дефектов.

Покупая квартиру на этапе котлована, семья также ориентируется на инфраструктуру, которой пока нет: школы, детские сады, дороги, общественный транспорт и благоустройство. На момент сделки многие из этих объектов существуют лишь на бумаге.

По мнению Аксененко, недостаточно просто ввести квадратные метры — важно отвечать за качество жилья и доступность объектов рядом. Тем, кто хочет заселиться сразу, осмотреть готовый дом и убедиться, что инфраструктура работает, стоит присмотреться к вторичному или уже сданному жилью. Выбирая строящийся объект, парламентарий рекомендует оценивать не только стартовую цену, но и все этапы до получения ключей.

Ранее 5-tv.ru писал о новых условиях семейной ипотеки. С 1 октября действует шкала, согласно которой процент по кредиту зависит от количества детей. Однако эксперты сомневаются, что люди будут рожать ради снижения ставки и повышать демографические показатели, так как конечный результат зависит от многих факторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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