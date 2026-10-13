Подрался с сокамерником? Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой помощи

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 18 0

В прошлом году артист уже доставляли в больницу.

Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой — подробности

Фото: www.globallookpress.com/ Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

TMZ: рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой помощи

Рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, увезли на скорой помощи из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси из-за травмы головы. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

Вскоре музыкант вернулся в тюрьму. По сведениям собеседников портала, он был в сознании и разговаривал. Как именно Комбс получил травму, неизвестно. Издание предполагает, что его доставили в ближайшую к тюрьме больницу.

Ранее рэпера поместили в спецприемник на фоне сообщений о том, что за решеткой ему были доступны массаж, алкоголь и мобильный телефон с обнаженными фотографиями. TMZ также писал о драке Комбса с другим заключенным в июле.

В феврале 2025 года музыканта уже доставляли в медицинское учреждение из-за сильной боли в колене. Тогда его перевезли из Федерального центра административного содержания под стражей в больницу в Бруклине, где назначили МРТ.

По информации TMZ, дата освобождения P. Diddy была перенесена с января на март 2028 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
Подрался с сокамерником? Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы на скорой помощи
8:15
В честь праздника: какие пенсионеры получат ноябрьские выплаты раньше срока
8:08
Правило трех секунд — миф или правда? Что происходит с упавшей на пол едой
8:00
Проверьте, грозит ли вам тромбоз: кому особенно важно следить за сосудами
8:00
«Я шагаю по Москве» — 2026: кто из современных актеров мог бы сыграть в фильме
8:00
Переписать жизнь: как психология помогает освободиться от родительских сценариев

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Понимают мою профессию»: почему Игорь Николаев не жалеет о разлуках с детьми
Сосо Павлиашвили не дает в долг артистам
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео