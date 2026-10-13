Тела пропавших отца и сына нашли в Красноярском крае

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 57 0

С 6 октября мужчины перестали выходить на связь с родственниками.

Тела пропавших отца и сына нашли в Красноярском крае

Фото: max.ru/ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/id2466236372_gos

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Тела 70-летнего рыбака и его 39-летнего сына обнаружили в затонувшем автомобиле в реке Сереж в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, 4 октября житель Ачинска вместе со своим отцом приехал на машине на рыбалку в деревню Усть-Березовка Назаровского муниципального округа. С 6 октября мужчины перестали выходить на связь с родственниками.

Следователи предполагают, что вечером 6 октября сын, находившийся за рулем, попытался пересечь мост через реку Сереж, однако не справился с управлением. Автомобиль съехал с обрыва в воду.

«В результате поисковых мероприятий в реке Сереж обнаружен затопленный автомобиль с телом 70-летнего мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее в КГКУ «Спасатель» сообщили, что обнаружили тело второго мужчины. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний мальчик утонул в яме с водой в поселке Дорохово муниципального округа Руза в Подмосковье. По данным следствия, трагедия произошла 16 сентября. Ребенок играл возле дома, упал в яму с водой и утонул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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