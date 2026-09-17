Трехлетний мальчик утонул в яме с водой в Подмосковье
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Трехлетний мальчик утонул в яме с водой в поселке Дорохово муниципального округа Руза в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета области в своем Telegram-канале.
По данным правоохранительных органов, 16 сентября ребенок, играя около дома, упал в яму с водой, в которой утонул.
Яма, в которой погиб ребенок.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз», — добавили в ведомстве.
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