ФСБ предотвратила атаку на военный аэродром Балтимор в Воронеже

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянку, которая, по данным ведомства, готовила по заданию СБУ атаку беспилотниками на военный аэродром Балтимор. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины, планировавшей нанести огневое поражение военному аэродрому Балтимор Минобороны России с использованием БПЛА ближнего радиуса действия», — говорится в сообщении.

По версии ФСБ, россиянку завербовал представитель украинских спецслужб в 2022 году, когда она находилась на территории Украины. В дальнейшем женщина прибыла в Воронеж и арендовала гараж.

Как утверждают в ведомстве, помещение планировалось использовать для сборки и запуска беспилотников с целью повреждения инфраструктуры, самолетов и поражения личного состава аэродрома. Управлять дронами, по данным ФСБ, должны были операторы с территории Украины через интернет.

В арендованный гараж женщина, как заявили в спецслужбе, перенесла из заранее подготовленных тайников девять комплектов БПЛА. Каждый из них был оснащен взрывным устройством примерно с 500 граммами взрывчатого вещества иностранного производства. Там же находились средства управления и контроля беспилотников.

«Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно задержать пособницу украинских спецслужб и предотвратить диверсию на стадии ее подготовки», — сообщили в ЦОС.

Подозреваемую заключили под стражу. В ФСБ добавили, что продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и других возможных причастных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух жительниц Запорожской области задержали по подозрению в государственной измене из-за денежных переводов в интересах ВСУ. По данным регионального управления ФСБ, речь идет о жительнице Бердянска 1971 года рождения и жительнице Пологов 1995 года рождения. В ведомстве заявили, что женщины через приложение украинского банка переводили деньги на счета, которые использовались в интересах ВСУ.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.