Двух жительниц Запорожской области задержали по делу о госизмене

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Поводом стали денежные переводы, которые предназначались для нужд ВСУ.

Жительниц Запорожской области задержали по делу о госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двух жительниц Запорожской области задержали по подозрению в государственной измене из-за денежных переводов в интересах ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, одна из задержанных — жительница Бердянска 1971 года рождения, вторая — жительница Пологов 1995 года рождения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что они через приложение украинского банка совершали денежные переводы на расчетные счета, используемые в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В отношении обеих возбудили уголовные дела по статье «Государственная измена». Суд отправил подозреваемых под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Крыму 38-летнего жителя Керчи. По версии ФСБ, мужчина передавал украинской стороне сведения о расположении военных объектов на полуострове, а также организовал сбор денег и закупку экипировки для подразделений ВСУ. В отношении него возбудили дело о государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Тревогу не поднимали: пассажирку обнаружили мертвой в кресле после посадки
16:38
Захарова: Россия требует от Черногории объяснений по делу Звинчука
16:30
«Скоро»: Песков анонсировал новый разговор Путина и Трампа
16:22
«Самый наглый пенсионер»: в Германии раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
16:11
«Кровавая пятница»: полиция Польши проверяет угрозы нападений на школы
16:00
Непростая задача: в «Яндексе» назвали сроки починки дата-центров после атак ВСУ

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Ценности Лерчек: украшения блогера на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео