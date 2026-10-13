«Становятся единицы»: Песков об олимпийских шансах дочери

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Надежда Пескова, которой сейчас 12 лет, выступает в танцах на льду.

Песков рассказал об олимпийских шансах 12-летней дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Дмитрий Песков надеется, что его дочь Надежда выиграет Олимпиаду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что его дочь Надежда, выступающая в танцах на льду, сможет выиграть Олимпийские игры. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Конечно, нам бы всем хотелось на это надеяться. Но это очень сложно. Стремятся к этому тысячи, даже десятки тысяч, а становятся единицы», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном олимпийском успехе дочери.

Надежда Пескова выступает в паре с Андреем Челековым. Дуэт тренируется в группе Анжелики Крыловой. Ранее спортсмены дебютировали на соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Песков говорил, что волновался за Надежду во время ее первых соревнований.

Всего у Дмитрия Пескова пятеро детей. В 1990 году он впервые стал отцом: в браке с Анастасией Буденной родился сын Николай. От второй супруги Екатерины Солоцинской у него есть дочь Елизавета и сыновья Михаил и Даниил. Супруги развелись в 2012 году.

В 2015-м Песков официально женился на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке. В этом браке родилась дочь Надежда. У самой Навки двое детей. Ее старшая дочь Александра родилась в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным.

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