«Алису» починили: «Яндекс» подтвердил восстановление работы умного дома

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Василиса Власова
Василиса Власова 40 0

Ранее пользователи ненадолго потеряли возможность управлять устройствами.

«Алису» починили: «Яндекс» подтвердил восстановление работы

Фото: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников

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«Яндекс» подтвердил восстановление работы умного дома с «Алисой»

Большинство сервисов умного дома с голосовым ассистентом «Алиса» возобновили работу. Об этом рассказали в компании «Яндекс».

«Большая часть функций умного дома с „Алисой“ снова доступна, и мы продолжаем восстановление, чтобы все работало, как раньше», — написали в Telegram-канале компании.

Ранее некоторые владельцы умного дома «Яндекса» ненадолго потеряли возможность управлять устройствами. Гаджеты не подключались к приложению «Умный дом с Алисой».

По уточненным данным, пользователям все еще не показывают историю событий, графики показаний датчиков и сведения об их активации. Статусы станций обновляются медленнее обычного, а сценарии, запланированные в облаке, могут время от времени не срабатывать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники обманывают людей после атаки на «Яндекс». Схемы злоумышленников рассказали в самой компании. Чтобы ввести пользователей в заблуждение, мошенники могут уведомлять их о якобы поврежденных данных, блокировке учетной записи или компенсации за технический сбой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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