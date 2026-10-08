Нарколог предупредил о возможности опьянеть после безалкогольного вина

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Эксперт отметил, что реакция человека на прием напитка во многом объясняется психосоматикой.

Можно ли выпить безалкогольное вино и сесть за руль

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Нарколог Сергеев предупредил о возможности опьянеть после безалкогольного вина

Безалкогольное вино, благодаря небольшому содержанию этанола, может вызвать опьянение, имеющее психологическую основу. После употребления напитка подобного рода не рекомендуется садиться за руль, рассказал в беседе с РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

«Если вы выпили несколько бокалов подряд, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его. И, во-вторых, оно может вызвать эффект психосоматического опьянения», — объяснил Сергеев.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на минимальное содержание спирта — 0,5% — безалкогольное вино, а также ритуал его употребления способны вызвать нейрохимическую реакцию. У некоторых людей она способна вызвать повышенную разговорчивость, снижение концентрации и нарушение координации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про бросившего бутылку и получившего за это срок мужчину. Случай произошел в московском отеле, гость раскаялся в содеянном, однако суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

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