Нарколог предупредил о возможности опьянеть после безалкогольного вина

Нарколог Сергеев предупредил о возможности опьянеть после безалкогольного вина

Безалкогольное вино, благодаря небольшому содержанию этанола, может вызвать опьянение, имеющее психологическую основу. После употребления напитка подобного рода не рекомендуется садиться за руль, рассказал в беседе с РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

«Если вы выпили несколько бокалов подряд, то суммарный уровень этанола может приблизиться к порогу допустимого показателя или превысить его. И, во-вторых, оно может вызвать эффект психосоматического опьянения», — объяснил Сергеев.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на минимальное содержание спирта — 0,5% — безалкогольное вино, а также ритуал его употребления способны вызвать нейрохимическую реакцию. У некоторых людей она способна вызвать повышенную разговорчивость, снижение концентрации и нарушение координации.

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