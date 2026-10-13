Без глаз и с переломами: сотни измученных сфинксов спасли из питомника

Более 200 больных сфинксов спасли из питомника в Энгельсе

Истощенные животные с инфекциями и тяжелыми поражениями глаз месяцами ждали помощи. Волонтеры вывезли из питомника в Саратовской области более 200 сфинксов, однако точное количество оставшихся кошек до сих пор неизвестно. Подробности произошедшего выяснил 5-tv.ru.

Ранее сама заводчица обращалась за помощью в поиске новых хозяев для питомцев. Тогда удалось пристроить около 30 кошек. Осенью 2026 года волонтерам вновь пришлось вмешаться, поскольку животных передавали новым владельцам в критическом состоянии.

ВКонтакте / ПОМОЩЬ СФИНКСАМ РФ /sphynxhelpru

У сфинксов выявили истощение, инфекции, заболевания глаз и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. У одного из котов обнаружили переломы ребер. Некоторым животным потребовалось удаление глаз, несколько кошек не выжили. При этом даже тяжелобольные питомцы продолжали кормить котят, что указывает на возможное присутствие в квартире новых пометов.

Обследования подтвердили у кошек коронавирусную инфекцию, герпесвирус и другие заболевания. По словам волонтеров, долгое время они не решались предавать ситуацию огласке, опасаясь, что после этого заводчица перестанет отдавать животных. Участники спасательной операции утверждают, что их просили скрывать информацию о состоянии питомцев, а некоторые сообщения они воспринимали как угрозы оставшимся кошкам. Сама заводчица наличие инфекций отрицает.

Спасение животных потребовало и значительных расходов. Волонтеры оплачивали перевозку, покупали переноски и одежду, а также собирали средства на лечение. При этом многих сфинксов передавали новым хозяевам без необходимых вещей, несмотря на холодную погоду.

Волонтеры опасаются, что разведение и продажа котят могут продолжаться. При этом точное число кошек, которые еще остаются в квартире, пока не установлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих новорожденных котят выбросили из окна восьмого этажа в Энгельсе.

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