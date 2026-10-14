Может убить: почему нельзя пить воду, пролежавшую в машине

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Василиса Власова
Василиса Власова 31 0

Точно сказать, через сколько дней вода в бутылке становится опасной, нельзя — но чем жарче в машине, тем выше риск.

Чем опасна бутылка воды, забытая в машине

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт Неронов: бутылка воды, оставленная в машине, опасна через два дня

Вода из бутылки, забытой в автомобиле на длительное время, способна спровоцировать токсическую инфекцию у человека. Об этом рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Бутылка воды, забытая в машине, может стать источником токсикоинфекции, если до этого человек пил из нее. Все дело в том, что с каждым глотком в нее попадают микроорганизмы из полости рта. Большинство из них не представляют опасности для здорового человека, но, например, при высокой температуре они начинают активно размножаться», — утверждает он.

По словам медика, вода портится спустя несколько дней, но конкретный период, в течение которого она остается безопасной, определить невозможно. Вероятность заражения выше, если употреблять воду, пролежавшую в автомобиле под солнцем при 30–40 градусах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем становятся опасны витамины и БАДЫ после достижения возраста 50-ти лет. Отдельные компоненты лекарств в высоких дозах могут быть опасны для печени. Травяные добавки тоже иногда приводят к токсическим реакциям, а некоторые их элементы меняют работу лекарств

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