Может убить: почему нельзя пить воду, пролежавшую в машине

Эксперт Неронов: бутылка воды, оставленная в машине, опасна через два дня

Вода из бутылки, забытой в автомобиле на длительное время, способна спровоцировать токсическую инфекцию у человека. Об этом рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Бутылка воды, забытая в машине, может стать источником токсикоинфекции, если до этого человек пил из нее. Все дело в том, что с каждым глотком в нее попадают микроорганизмы из полости рта. Большинство из них не представляют опасности для здорового человека, но, например, при высокой температуре они начинают активно размножаться», — утверждает он.

По словам медика, вода портится спустя несколько дней, но конкретный период, в течение которого она остается безопасной, определить невозможно. Вероятность заражения выше, если употреблять воду, пролежавшую в автомобиле под солнцем при 30–40 градусах.

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