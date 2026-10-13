«Помню, как родился»: Пол Маккартни удивил признанием о своем появлении на свет

Пол Маккартни рассказал детали своего рождения

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни рассказал, что помнит детали своего рождения. Об этом легендарный музыкант рассказал в подкасте Good Hang with Amy Poehler.

«У меня есть ощущение, что я помню, как родился. Я как бы помню белый кафель, такой очень гигиеничный белый кафель, и хромированные инструменты, и звон, потому что это были роды со щипцами. Меня пришлось вытаскивать», - вспомнил музыкант.

Пол родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле в семье с ирландскими корнями. Его отец Джим Маккартни был трубачом и пианистом, в 1920-е играл в собственном оркестре Jim Mac’s Jazz Band. Музыкальная обстановка в доме сильно повлияла на него.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мик Джаггер, вопреки слухам, не враждовал с The Beatles. Джаггер считает, что Леннон и Маккартни превосходили всех современных им авторов по количеству написанных песен. Они не только выпускали хиты для The Beatles, но и делились своими композициями с другими музыкантами.

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