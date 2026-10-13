«Помню, как родился»: Пол Маккартни удивил признанием о своем появлении на свет

|
Василиса Власова
Василиса Власова 36 0

Тогда, по словам легендарного музыканта, он слышал звон щипцов.

Пол Маккартни помнит как он родился

Фото: www.globallookpress.com/Rodolfo Buhrer, via www.imago-im

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пол Маккартни рассказал детали своего рождения

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни рассказал, что помнит детали своего рождения. Об этом легендарный музыкант рассказал в подкасте Good Hang with Amy Poehler.

«У меня есть ощущение, что я помню, как родился. Я как бы помню белый кафель, такой очень гигиеничный белый кафель, и хромированные инструменты, и звон, потому что это были роды со щипцами. Меня пришлось вытаскивать», - вспомнил музыкант.

Пол родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле в семье с ирландскими корнями. Его отец Джим Маккартни был трубачом и пианистом, в 1920-е играл в собственном оркестре Jim Mac’s Jazz Band. Музыкальная обстановка в доме сильно повлияла на него.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мик Джаггер, вопреки слухам, не враждовал с The Beatles. Джаггер считает, что Леннон и Маккартни превосходили всех современных им авторов по количеству написанных песен. Они не только выпускали хиты для The Beatles, но и делились своими композициями с другими музыкантами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
Огненная Лошадь не даст передышку: чем обернется конец 2026 года

Последние новости

22:26
Кипяток вместо слов: в Балашихе мужчина жестоко отомстил бывшей жене
22:14
Захарова: попытки Токио использовать журналистов против РФ вызывают сожаление
22:11
Больше не триллионер: акции Илона Маска рухнули вместе с финансами
21:54
Издевались в парке и подвесили на кран-балке: в Петербурге раскрыли детали жестокого убийства
21:40
«Я отписалась от нее»: Сысоева обиделась на Медведеву
21:25
Ностальгировал по японской оккупации: что публиковал задержанный журналист

Сейчас читают

«Тела могут быть там»: в тайге обнаружили возможную зацепку в деле Усольцевых
Ракеты против титана: ответ России на новые санкции парализует заводы ЕС
Бедный богатый Кузя: зарплату платит мама, а бывшая требует 400 тысяч алиментов на дочь
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео