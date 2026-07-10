Мик Джаггер разрушил миф о многолетней вражде The Beatles и The Rolling Stones

«Невероятная машина»: Мик Джаггер поделился мнением о The Beatles

Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер высоко оценил вклад The Beatles в историю мировой музыки и признал, что ливерпульская четверка сыграла важную роль в становлении его собственной группы. Об этом музыкант рассказал в интервью накануне релиза нового альбома The Rolling Stones Foreign Tongues, передает Rolling Stone.

По словам Джаггера, Джон Леннон и Пол Маккартни были самыми плодовитыми авторами песен своей эпохи. Они не только регулярно выпускали хиты для The Beatles, но и отдавали свои композиции другим артистам.

«Они написали все эти песни для себя, и все они становились огромными хитами. При этом они делали демозаписи и передавали песни другим исполнителям. Это превратило их в невероятную машину по созданию музыки», — отметил Джаггер.

Одной из таких композиций стала I Wanna Be Your Man, которую Леннон и Маккартни передали The Rolling Stones в 1963 году. Песня стала вторым синглом коллектива и поднялась до 12-го места британского чарта.

Позднее собственную версию записали и The Beatles — вокальную партию в ней исполнил Ринго Старр.

Джаггер также отверг распространенную версию о непримиримом соперничестве двух групп. По его словам, передача песни была выгодна всем сторонам. The Rolling Stones получили сильный материал, а авторы продолжали зарабатывать на композиции.

В новом альбоме The Rolling Stones сотрудничество с Полом Маккартни получило продолжение. Он принял участие в записи двух композиций — Bite Your Head Off и Covered in You. В создании пластинки также участвовали Роберт Смит из The Cure, Стив Уинвуд и Бруно Марс.

Во время интервью Джаггер затронул и тему будущих концертов. Он признался, что по-прежнему хочет выступать и ездить на гастроли, хотя формат следующего тура пока не определен.

Ранее гитарист группы Кит Ричардс говорил, что предпочел бы проводить больше концертов в одном городе, а не постоянно переезжать с места на место.

Незадолго до выхода альбома Джаггер также исполнил новую песню Ringing Hollow вместе с Ронни Вудом и клавишником Мэттом Клиффордом на мероприятии в Лондоне. Сам Кит Ричардс в этом выступлении участия не принимал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.