Больше не триллионер: акции Илона Маска рухнули вместе с финансами

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 27 0

Значительная часть состояния предпринимателя связана с акциями SpaceX и Tesla.

Илон Маск потерял статус триллионера

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Forbes: Илон Маск не является триллионером после потери более $28 миллиардов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось почти на 29 миллиардов долларов (около 2,4 триллиона рублей. — Прим. ред.) на фоне падения акций SpaceX, лишив его статуса триллионера всего через четыре дня после его возвращения. Об этом сообщил журнал Forbes.

Как утверждает издание, чистое состояние Маска, на 13 октября, оценивается в 977,2 миллиарда долларов (более 80 триллионов рублей. — Прим. ред.). Оно уменьшилось примерно на 2,8% после того, как акции SpaceX потеряли более 3% после открытия торгов.

Котировки Tesla, производителя электромобилей, которым также владеет Маск, также снизились на 0,5%.

Значительная часть состояния Маска связана с его долями в SpaceX и Tesla, поэтому изменения стоимости акций обеих компаний напрямую отражаются на оценке его капитала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что капитал Илона Маска преодолел триллионную отметку, когда после открытия фондового рынка ценные бумаги обеих компаний начали расти.

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