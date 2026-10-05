Космические цифры: Forbes раскрыл, как изменилось состояние Илона Маска

Forbes: состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска достигло 1,017 триллиона долларов на фоне подорожания акций SpaceX и Tesla. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.

Триллионную отметку капитал бизнесмена преодолел утром в понедельник, когда после открытия фондового рынка ценные бумаги обеих компаний начали расти. По сравнению с пятницей состояние Маска увеличилось на 35,9 миллиарда долларов.

К 17:39 по московскому времени акции SpaceX подорожали на 5,1%. Стоимость одной бумаги достигла 167,12 доллара. Акции Tesla прибавили 1,5% и торговались по 376,12 доллара.

До этого состояние предпринимателя превышало триллион долларов в начале июля. Первым в истории триллионером Маск стал в июне — после первичного публичного размещения акций SpaceX, известного как IPO. Таким образом, рост котировок вернул его капитал выше этой отметки.

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