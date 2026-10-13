Папа римский Лев XIV перенес операцию на легком

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

Врачи обнаружили у 71-летнего понтифика небольшое образование во время обследования.

Папа Римский перенес операцию

Фото: www.globallookpress.com/marco iacobucci

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Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению небольшого образования в легком, которое врачи обнаружили на ранней стадии. Об этом сообщил Ватикан.

Операцию провели в клинике имени Агостино Джемелли. Хирургическую бригаду возглавил профессор Стефано Маргаритора, руководитель отделения торакальной хирургии больницы.

Ожидается, что Лев XIV проведет в больнице около недели. Все публичные мероприятия с его участием отменены до 20 октября.

О небольшом узелке в легком Лев XIV рассказал верующим 11 октября во время молитвы на площади Святого Петра. По словам понтифика, образование выявили во время недавнего медицинского обследования, причем на ранней стадии. Врачи рекомендовали удалить его, и Папа решил последовать их совету.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предстоящей операции Льва XIV. Христианские лидеры по всему миру молились за понтифика и врачей, которые проводили операцию. Ранее о проблемах со здоровьем не сообщалось, понтифик ведет здоровый образ жизни, играет в теннис и занимается плаванием.

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