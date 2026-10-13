Захарова: попытки Токио использовать журналистов против РФ вызывают сожаление

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Василиса Власова
Василиса Власова 25 0

Дипломат подчеркнула, что такое происходит не впервые.

Захарова: попытки Токио против РФ вызывают сожаление

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление из-за попыток Токио задействовать своих корреспондентов в России, чтобы собирать данные и вредить безопасности страны. Ее слова появились на сайте ведомства.

«Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», — заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнула: такое происходит не впервые. По ее словам, отношения России и Японии испортились из-за того, что после начала СВО японские власти взяли курс на политику против РФ.

Еще одна причина — Токио не хочет считаться с беспокойством Москвы из-за ремилитаризации Японии.

По мнению Захаровой, такая политика ущемляет законные интересы России в сфере безопасности на Дальнем Востоке. Задержание журналиста она назвала «омрачающим» обстоятельством, осложняющим связь между странами. Дипломат также призвала Токио пересмотреть подход и отказаться от враждебных шагов против России.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем писал задержанный на Сахалине по подозрению в шпионаже журналист Имаи Юки. Корреспондент из японского издания «Хоккайдо Симбун» путешествовал по регионам России.

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