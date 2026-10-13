Ностальгировал по японской оккупации: что публиковал задержанный журналист

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 940 0

Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент незадолго до ареста писал о Кунашире.

О чем писал задержанный журналист из Японии Имаи Юки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Зима

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Задержанный журналист Имаи Юки писал об историческом наследии Японии

Репортаж с Курильских островов и сожаления об утраченных зданиях времен японской оккупации Южного Сахалина — такими темами интересовался журналист Имаи Юки до задержания по подозрению в шпионаже. О новых подробностях по делу корреспондента стало известно 5-tv.ru.

Журналист японской газеты «Хоккайдо Симбун» посещал российские регионы и писал об историческом наследии Японии на территориях. вошедших в состав СССР после Второй мировой войны.

В конце августа Юки побывал на Кунашире — одном из Курильских островов, на который претендует Токио. На остров он отправился вместе с российскими туристами. Свой репортаж журналист приурочил к годовщине присоединения Южных Курил к СССР.

Еще одной темой его публикаций стала архитектура Южного Сахалина времен японского управления. Юки выражал сожаление, что старые здания не реставрируют, а предпочитают сносить.

В июне корреспондент посетил Находку в Приморском крае, там он побывал в местах содержания японских военнопленных после Советско-японской войны 1945 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» Имаи Юки задержали по подозрению в шпионаже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Ностальгировал по японской оккупации: что публиковал задержанный журналист

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