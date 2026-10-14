«Очень приятно»: как Нелли Кобзон хранит память о муже

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 22 0

На следующий год планируется открытие музея имени народного артиста СССР.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Нелли Кобзон рассказала о бережном сохранении предметов мужа

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли поделилась мыслями о том, какие чувства у нее вызывают предметы, которые принадлежали ее мужу. Она рассказала об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027».

Отвечая на вопрос журналиста, Нелли сообщила, что предметы мужа вызывают в ней ностальгию и приятные воспоминания.

«Я вообще не плаксивая, но мне очень приятно», — сказала Кобзон.

Также Нелли Кобзон поделилась планами на открытие музея имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона, которое состоится, предположительно, в следующем году. Вдова предпочла оставить подробности в тайне, однако раскрыла, что делами музея будет заниматься ее дочь.

Иосиф Давыдович Кобзон — народный артист СССР, советский и российский эстрадный певец (лирический баритон), музыкальный педагог, общественный и политический деятель. Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней, Дружбы, Мужества и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю о том, как Иосиф Кобзон поставил низкую оценку Филиппу Киркорову на вступительных испытаниях в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Однако Киркоров повторно сдал экзамены и поступил в учебное заведение.

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