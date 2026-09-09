«Дал маленькую отметку»: Кобзон завалил Киркорова на вступительных экзаменах

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 993 0

Историю про поступление певца рассказала вдова народного артиста СССР Нелли Кобзон.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Кобзон строго оценил юного Киркорова на экзамене в Гнесинке

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли рассказала о случае из юности Филиппа Киркорова, когда ее супруг не поставил ему высокую оценку на вступительных испытаниях в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Об этом она сообщила на церемонии открытия памятника родителям артиста Бедросу и Виктории Киркоровым. Кадры публикует 5-tv.ru.

По словам Нелли Кобзон, будущий народный артист России пытался поступить в институт, где преподавал Иосиф Кобзон. Однако педагог не стал делать для него исключение и оценил выступление строго.

«Когда Филипп стал взрослым, он решил поступить в институт, в Гнесинку, где Иосиф преподавал. Филипп пошел как честный мальчик, и Кобзон его не пропустил, дал ему маленькую отметку. Он не поступил», — рассказала Кобзон.

Позже Киркоров повторно сдал экзамены и смог поступить в учебное заведение. Как отметила вдова артиста, певец не держал обиды на Кобзона и воспринимал ситуацию как полезный опыт.

«Он не обиделся на Иосифа, сказал: «Спасибо, может быть, мне это и помогло», — добавила Нелли Кобзон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров создал семейное захоронение на Троекуровском кладбище в Москве. Во время церемонии он не смог сдержать эмоций и расплакался. После смерти отца Бедроса Киркорова певец решил перевезти из Софии в столицу прах своей матери Виктории Киркоровой и бабушки Лидии Михайловны, чтобы они были похоронены рядом.

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