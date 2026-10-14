Высотой с трехэтажный дом: археологи в Египте сделали неожиданное открытие

Археологи нашли в Египте две статуи фараона Рамзеса II

Археологи обнаружили две статуи фараона Рамзеса II во время раскопок в провинции Гарбия в Египте. Об этом сообщили в местном туристическом ведомстве.

«Во время работ по раскопкам в деревне Бехбит аль-Хаджар в провинции Гарбия египетской археологической миссии удалось обнаружить остатки двух статуй… Обе они, вероятно, относятся к личности Рамзеса II, одного из самых известных фараонов Древнего Египта», — сообщили на сайте Минтуризма Египта.

Один из местных жителей нашел у себя на участке каменный блок с надписями. Мужчина сообщил археологической инспекции, она подтвердила историческую ценность надгробия.

О деталях рассказал генеральный секретарь Высшего совета древностей, доктор Хишам Аль-Лайти. Одна часть находки — каменная голова около 1,6 метра высотой, фрагмент большого изваяния Рамзеса II, которое должно было быть около 8,5 метра высотой. Фараон изображен в двойной короне единого правителя Верхнего и Нижнего Египта.

Вторая часть — почти целиком сохранившаяся статуя длиной 2,4 метра. В ней сложнее опознать образ Рамзеса II, но археологи предполагают, что изваяние также изображает его.

Ранее итальянский археолог Армандо Мей рассказал 5-tv.ru о результатах исследований, согласно которым рядом с усыпальницей фараона Тутанхамона может находиться ранее не обнаруженное полое пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.