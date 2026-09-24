Тайна за стеной: что может находиться за гробницей Тутанхамона

Археолог Мей: за гробницей Тутанхамона могут скрываться неизвестные помещения

История гробницы Тутанхамона в Египте может получить новое продолжение. Итальянский археолог и исследователь древнеегипетской архитектуры Армандо Мей рассказал 5-tv.ru, что полученные данные указывают на возможное наличие неизвестного пространства рядом с усыпальницей фараона.

Речь идет о гробнице KV62 в Долине царей, обнаруженной в 1922 году. Одним из объектов внимания ученых стала так называемая «Аномалия 7» — участок с необычным распределением плотности, который может быть связан со скрытым помещением.

«История гробницы Тутанхамона, то есть KV62, может быть не закончена. Мы знаем гробницу Тутанхамона чрезвычайно хорошо — или, по крайней мере, думали, что знаем. Но теперь у нас есть признаки, предполагающие, что за пространством, которое мы уже знаем, может быть что-то еще», — заявил Армандо Мей.

По словам исследователя, пока нельзя утверждать, что за стеной действительно находится камера или коридор. Полученные данные лишь указывают на возможные изменения в структуре объекта.

«Аномалия 7», например, не обязательно является камерой. У нее могут быть разные объяснения», — отметил археолог.

Одной из самых обсуждаемых версий стало предположение о том, что в этом помещении может находиться усыпальница одной из самых загадочных цариц Древнего Египта — Нефертити. Однако Мей подчеркнул, что доказательств этой гипотезы пока нет.

«Может ли Нефертити быть частью этой истории? Да, это гипотеза, достойная исследования. Знаете, есть ли у нас сегодня доказательства, позволяющие сказать, что Нефертити находится за той стеной? Нет, конечно», — сказал он.

Археолог отметил, что обнаружение нового помещения стало бы уникальным событием, однако исследования должны проводиться максимально осторожно.

«Любое вмешательство должно быть чрезвычайно ограниченным, научно обоснованным и проводиться под контролем египетских институтов. Цель должна быть простой: минимально возможное вмешательство ради максимально возможного ответа», — подчеркнул Армандо Мей.

Ранее 5-tv.ru писал о знаменитом «проклятии Тутанхамона», которое появилось после открытия гробницы фараона археологом Говардом Картером в 1922 году.

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